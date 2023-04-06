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2023 Volkswagen ID.4 отзывается, дверь может открыться во время движения

2:43
Авто

Volkswagen объявил об отзыве 16 207 единиц модели 2023 ID.4 из-за проблем с безопасностью, связанных с дверными ручками. Это уже четвертый отзыв автомобилей Volkswagen за последние шесть месяцев.

2023 Volkswagen ID.4 отзывается, дверь может открыться во время движения

Проблема связана с наружными дверными ручками, которые могут позволить воде проникнуть внутрь дверного блока. В случае, если вода попадет на печатную плату внутри ручки и вызовет короткое замыкание, уведомление VW о дефекте предупреждает, что дверь автомобиля может неожиданно открыться, когда автомобиль испытывает большие боковые нагрузки на скорости менее 9 миль в час.

Из-за неисправности платы могут возникнуть проблемы со связью между дверной ручкой и блоком управления дверью, в результате чего блок управления может подать команду на открытие двери.

Хотя точное значение термина "высокие боковые силы" не уточняется, возможно, что внезапное изменение направления движения при попытке припарковаться может спровоцировать проблему.

Однако неожиданное открытие дверей во время движения автомобиля представляет собой серьезную угрозу безопасности, и пассажиры могут услышать щелчок при запирании или отпирании двери, что предупредит их об этой проблеме.

Автомобили, на которые распространяется отзыв, были произведены в период с 3 марта 2022 года по 16 марта 2023 года. Начиная с 20 марта 2023 года, поставщик дверных ручек пересмотрел процесс производства внутренней мембраны.

В настоящее время инженеры Volkswagen не определили способ устранения проблемы. Дилеры были проинформированы, и первые письма владельцам будут разосланы, начиная с 26 мая. Второй раунд писем будет отправлен после того, как будет найдено решение. 

В дополнение к вышеупомянутой проблеме, меньшая часть владельцев 2023 ID.4s также должна знать об отзыве, касающемся кабеля 12-вольтовой батареи. Этот отзыв затрагивает только 1 042 единицы ID.4 с задним приводом. NHTSA предупреждает, что эти автомобили должны быть припаркованы на улице и вдали от строений из-за риска возгорания. В некоторых моделях кабель зарядки 12-вольтовой батареи соприкасается с рулевой колонкой, в результате чего изоляция кабеля со временем изнашивается, что может привести к короткому замыканию

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ПОКРУЧЕ ЧЕМ RAV4. Подгон Для Виталика. Обзор VW iD4 из Китая.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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