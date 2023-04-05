Электрический и бензиновый варианты Hyundai Kona 2024 года с полными характеристиками представлены на Нью-Йоркском автосалоне

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В прошлом году Hyundai представила дизайн своего автомобиля Kona 2024. Теперь компания раскрывает американские спецификации нового Kona, который дебютирует в Северной Америке на Нью-Йоркском автосалоне.

Последнее поколение Kona изначально будет представлено моделью Electric, которая была разработана с акцентом на электрификацию.

Модель доступна с батареей емкостью 64,8 кВтч, которая обеспечивает запас хода 260 миль, в то время как меньшая батарея емкостью 48,6 кВтч также будет доступна, обеспечивая запас хода 197 миль. Это первый раз, когда Hyundai предлагает два различных варианта батарей для Kona Electric.

Несмотря на меньший блок батарей, Kona Electric сохраняет свою компоновку только FWD. Версия с более мощным блоком батарей оснащена одним электродвигателем, способным генерировать 201 лошадиную силу и 188 фунт-фут крутящего момента, что соответствует мощности предыдущей модели.

Однако крутящий момент у него значительно меньше, чем у модели 2023 года, разница составляет 103 фунт-фут. Между тем, более компактный Kona Electric получил менее мощный двигатель мощностью 133 лошадиные силы и 188 фунт-фут крутящего момента.

Новая платформа Kona от Hyundai по-прежнему использует 400-вольтовую архитектуру, которая отличается от 800-вольтовой архитектуры платформы E-GMP. В результате скорость зарядки сравнима со скоростью зарядки предыдущей модели.

Hyundai утверждает, что в идеальных условиях Kona Electric может зарядиться от 10% до 80% примерно за 43 минуты, но не упоминает максимальную скорость зарядки. Kona Electric также способен заряжаться от автомобиля к автомобилю, но его мощность составляет всего 1,7 кВт.

Для тех, кто предпочитает Kona с бензиновым двигателем, Hyundai предлагает два варианта силовых агрегатов. Первый — это 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил и 132 фунт-фут крутящего момента.

Он входит в стандартную комплектацию и работает в паре с бесступенчатой трансмиссией. В комплектациях N Line и Limited устанавливается 1,6-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 190 лошадиных сил и 195 фунт-фут крутящего момента. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая, как ожидается, будет более приятной, чем CVT в базовой модели.

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Hyundai KONA 2024 | Лучший городской кроссовер!? | Все подробности