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Интерьер Porsche Cayenne 2024 года демонстрирует Porsche Driver Experience, добавляет дисплей для пассажиров

2:54
Авто

Компания Porsche недавно опубликовала изображения интерьера Cayenne 2024 перед его глобальным дебютом в следующем месяце. Новый дизайн включает в себя некоторые ключевые особенности полностью электрического Taycan, а также представляет совершенно новую систему Porsche Driver Experience.

Интерьер Porsche Cayenne 2024 года демонстрирует Porsche Driver Experience, добавляет дисплей для пассажиров

Система Porsche Driver Experience имеет сходство с системой Digital Cockpit, установленной в материнской компании Volkswagen. 12,6-дюймовый экран приборной панели позволяет водителю выбирать из семи различных дисплеев, включая навигацию, тахометр, систему ночного видения (опция) и систему помощи при вождении 3D.

Кроме того, владельцы могут персонализировать дисплей по своему вкусу, выбирая между упрощенным видом или классическим режимом, который имитирует старые аналоговые дисплеи Porsche с пятью калибрами.

Cayenne 2024 оснащен переработанной версией рулевого колеса, установленного на спортивном автомобиле 911, которое включает в себя встроенный переключатель режимов движения, позволяющий водителю выбирать между режимами Normal, Offroad, Sport и Sport Plus.

На рулевом колесе также находится рычаг управления системами помощи водителю, тумблер для функций приборной панели и элементы управления опциональным головным дисплеем. Слева от рулевого колеса находится новая кнопка запуска двигателя, а переключатель скоростей был перенесен вправо. Циферблат управления системой климат-контроля теперь занимает место на центральной консоли.

Что касается развлечений, то 12,3-дюймовый информационно-развлекательный экран оснащен функциями управления и комфорта, включая стандартную онлайн-навигацию и управление мультимедиа. Сканируемый QR-код позволяет подключать к системе мобильные телефоны, обеспечивая доступ к Apple CarPlay, Android Auto, Spotify и Apple Music.

Новый 10,9-дюймовый сенсорный экран, расположенный в правой части приборной панели, позволяет переднему пассажиру управлять навигационной системой или использовать мультимедийный интерфейс, при этом экранный фильтр уменьшает отвлекающие факторы для водителя.

Кроме того, стандартная беспроводная зарядная панель с охлаждением обеспечивает зарядку мобильных устройств мощностью до 15 Вт, а все вентиляционные отверстия в салоне впервые лишены жалюзи, сообщает Porsche.

В заключение, Cayenne 2024 обещает обеспечить исключительные впечатления от вождения благодаря совершенно новому дизайну интерьера и функциям. 

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Новый Porsche Cayenne V8 [2024]
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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