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Парижане голосуют за запрет использования электросамокатов в столице Франции

4:17
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Жители Парижа проголосовали за прекращение предоставления услуг использования электросамокатов в городе такими компаниями, как Lime. Запрет, который вступит в силу в сентябре 2023 года, вызвал критику за то, что он ставит под угрозу рабочие места и отражает мнение небольшого меньшинства жителей Парижа.

Парижане голосуют за запрет использования электросамокатов в столице Франции

Мэр Парижа Анн Идальго, принадлежащая к Социалистической партии, сделала необычный шаг, позволив жителям определить судьбу ээлектросамокатов в Городе света. 2 апреля 2023 года она организовала референдум, и, по сообщениям французских СМИ, почти 90% проголосовавших высказались за запрет.

Однако критики быстро отметили, что в голосовании приняли участие всего около 100 000 человек, что составляет менее 8% зарегистрированных избирателей. Список предполагаемых проблем также включает в себя раннее прекращение регистрации, ограниченное количество избирательных участков и отсутствие электронного голосования, сообщает The Financial Times. Идальго заявил, что "более 100 000 избирателей — это очень позитивно и обнадеживающе".

Lime, TIER и Dott — три основных оператора э-скутеров в Париже, которые совместно управляют парком из примерно 15 000 двухколесных транспортных средств.

Хотя электроскутеры могут сделать передвижение по большому, переполненному людьми городу относительно простым и доступным, они раздражают парижан, которым приходится обходить или переезжать их по пути на работу и с работы.

Их жалобы дошли до французского правительства, которое в марте 2023 года объявило о принятии в последнюю минуту ряда правил, направленных на снижение беспорядка и аварийности. Минимальный возраст для езды на эскутере во Франции был повышен с 12 до 14 лет, сигналы поворота и стоп-сигналы стали обязательными, а штраф за нарушение правил дорожного движения был увеличен с 35 до 135 евро. Однако этих мер оказалось недостаточно для того, чтобы э-скутеры продолжали работать в Париже.

Один из избирателей рассказал Le Figaro, что "моя 84-летняя мать боится, что ее собьет эскутер, и больше не выходит из своей квартиры".

Другие жаловались на то, что видят кучи эскутеров на каждом углу, а некоторые отметили, что эскутеры иногда оказываются выброшенными в реку Сена после долгой ночи. Тем не менее, некоторые местные жители подчеркнули преимущества этих так называемых транспортных средств последней мили.

"Арендованные электроскутеры особенно полезны, если вы женщина. Они позволяют нам возвращаться домой поздно вечером, не пользуясь метро… и они дешевле, чем такси", — сказал один из опрошенных.

Основные операторы электронных скутеров в Париже намерены подчиниться закону и прекратить свою деятельность в сентябре. Они предупредили, что запрет затронет около 400 000 пользователей ежемесячно и что в секторе работает около 800 человек.

"Отказ от совместного использования электронных скутеров также означает, что Париж изолирует себя от остального мира, в то время как такие крупные столицы, как Вашингтон, Мадрид, Рим, Лондон, Берлин или Вена, все проводят политику поддержки электронных скутеров как способа сокращения ненужного использования автомобилей", — говорится в заявлении TIER.

Париж — не единственный город, чье отношение к электроскутерам кардинально изменилось. Нью-Йорк обеспокоен тем, что аккумуляторы могут загореться, и пытается найти решение этой проблемы. Рим принял ряд правил, направленных на снижение аварийности и беспорядка, в июне 2022 года, а компания Lyft прекратила прокат эскутеров и эбайков в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года из-за отсутствия долгосрочных обязательств со стороны города. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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