Lancia представляет электрический Stratos, который положит начало перезагрузке бренда

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Концепт Lancia "Emozione Pu+Ra", разработанный ведущим дизайнером Жан-Пьером Плуэ, был представлен в ноябре прошлого года. Концепт напоминал скорее скульптуру или автомобиль из будущего, чем серийную модель.

В начале этого месяца был представлен еще один концепт, представляющий собой перерождение Lancia Stratos с питанием от аккумулятора. Был опубликован верхний снимок концепта Stratos, который должен быть представлен 15 апреля.

Круговой дизайн на крыше представляет собой несколько вещей. Он отдает дань уважения тематике Stratos, которая прослеживается в круглых задних фонарях и изогнутых линиях концепта, символизирующих жалюзи старинного автомобиля.

Он также отражает видение Плуэ дизайна Lancia, в котором используются такие знаковые формы, как круги, квадраты и треугольники. Наконец, круг означает прозрачную панель в крыше, позволяющую проникать большему количеству света, чем квадратный проем.

Генеральный директор автопроизводителя Лука Наполитано заявил, что концепция Emozione Pu+Ra представляет дизайн Lancia в следующем столетии, в то время как концепция Stratos будет определять дизайн будущих продуктов. Набор характеристик будет включать в себя "устойчивость, технологии и электрификацию".

Первой моделью, которая будет запущена, станет полностью электрическое поколение Ypsilon, супермини-хэтч, дебют которого ожидается в конце этого года. Ypsilon — единственный автомобиль, который Lancia продает с 2015 года, и остается вторым по популярности автомобилем в Италии. Ожидается, что он станет родным братом электрического Fiat 500.

Вслед за Ypsilon в 2026 году должен появиться седан, а двумя годами позже — серийная версия возрожденной Delta. В настоящее время эти модели доступны только в Европе, и Lancia планирует расширить свою розничную онлайн-операцию, чтобы продолжить продажи на начальных рынках Италии, Франции, Германии и Великобритании.

В заключение следует отметить, что в предстоящих моделях Lancia будут использоваться принципы устойчивого развития, технологии и электрификации. Концепция Stratos будет определять дизайн будущей продукции, и Lancia планирует расширить свою розничную торговлю через Интернет. Если все пойдет хорошо, Delta EV может выйти за пределы Европы в ближайшие пять лет.

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