Chevy Silverado ZR2 в 2024 году получит турбодизель Duramax

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Захватывающие новости для любителей внедорожников! Chevrolet официально опубликовал информацию о предстоящем Chevrolet Silverado 2024 года, и самое значительное обновление касается силового агрегата. Полюбившийся многим 3,0-литровый турбодизельный рядный двигатель Duramax от GM теперь будет доступен в качестве опции для внедорожной модели ZR2.

Ранее модель ZR2 продавалась исключительно с 6,2-литровым двигателем V8. Добавление дизельного двигателя предлагает уникальное предложение в индустрии внедорожных грузовиков, которое не предлагают ни Ford, ни Ram для своих самых экстремальных внедорожников. Дизельный двигатель развивает мощность 305 лошадиных сил и 495 фунт-фут крутящего момента. Хотя ему не хватает мощности по сравнению с бензиновым V8, который может похвастаться 420 л. с. и 460 фунт-фут крутящего момента, он выигрывает по крутящему моменту.

Еще одно обновление силового агрегата связано с 2,7-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем. Компания Chevy дала ему новое имя, теперь он называется "TurboMax", сохранив при этом мощность в 310 лошадиных сил и 430 фунт-фут крутящего момента. Этот двигатель остается стандартным для большинства комплектаций.

Помимо силового агрегата, компания Chevy внесла и другие изменения в Silverado 2024. Стоит отметить добавление нового активного выхлопа для Silverados с 6,2-литровым V8. Активный выхлоп — это выхлоп с клапанами, которые открываются в режиме Sport, обеспечивая более агрессивный звук.

Chevy также добавил индикатор ремней безопасности на задних сиденьях, расширил доступность пакетов Midnight Edition и Blackout, сделал адаптивный круиз-контроль стандартным для High Country, а также оснастил базовую комплектацию WT стандартными беспроводными Apple CarPlay/Android Auto и OnStar. Также были представлены два новых цвета, Lakeshore Blue Metallic и Slate Gray Metallic.

Цены на Silverado 2024 пока не объявлены, но ожидается, что они станут известны ближе к дате выпуска модели в конце этого года.

В заключение, Chevrolet Silverado 2024 предлагает несколько интересных обновлений для любителей внедорожников, включая добавление 3,0-литрового турбодизельного двигателя Duramax и нового варианта трансмиссии "TurboMax".

Компания Chevy также внесла некоторые другие изменения для улучшения опыта вождения, включая добавление индикатора ремней безопасности на задних сиденьях, расширение доступности пакетов Midnight Edition и Blackout и многое другое. Мы с нетерпением ждем появления информации о ценах и возможности сесть за руль этого впечатляющего грузовика.

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