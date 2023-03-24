Концепт Kia EV5 показан в Китае, еще один громоздкий CUV поступит в продажу в этом году

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Спустя всего неделю после презентации серийного Kia EV9 с тремя рядами сидений, компания Kia удивила своих поклонников, устроив в Китае день EV, на котором был представлен двухрядный концепт EV5. Тем, кто оценил футуристический дизайн EV9, вдохновленный фильмом Ghost in the Shell, EV5 наверняка придется по вкусу благодаря своему компактному, но столь же стильному дизайну.

Хотя Kia еще не раскрыла технические характеристики, она опубликовала изображения экстерьера и рендеры интерьера EV5. Интересно, что EV5 оснащен 21-дюймовыми колесами, которые, несомненно, произведут впечатление на дороге. На мероприятии был продемонстрирован последний рывок Kia в Китае, и генеральный директор марки заявил, что они планируют установить новые стандарты динамичного и эффективного вождения на электромобилях, которые обогатят образ жизни клиентов и позволят им отправиться на поиски личных приключений.

Что касается интерьера, то дизайн EV5 подчеркивает три основных принципа: Исцеление, Забота и Повторная зарядка. Капитанские кресла в обоих рядах спроектированы так, что они могут поворачиваться, используя преимущества широких боковых проемов, созданных задними дверями-самоубийцами.

Пол грузового отсека может даже трансформироваться в журнальный столик со встроенным динамиком Bluetooth и подставкой для растений, которая выглядит так, как будто ее специально сделали частью интерьера. Панорамный люк оснащен встроенными солнечными батареями, обеспечивающими идеальное количество света и воздуха для всех пассажиров, включая растение.

Ходят слухи, что EV5 потенциально может стать ответом Kia на электрическую версию Sportage на рынке США, учитывая его меньшую длину по сравнению с EV6.

Однако компания Kia не подтвердила никаких планов относительно доступности EV5 на других рынках, заявив лишь, что серийная модель будет выпущена сначала на китайском рынке в конце этого года.

Пока мы с нетерпением ждем новой информации, одно можно сказать наверняка: EV5 может стать интересным дополнением к линейке электромобилей Kia.

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