Ferrari F1-2000 Михаэля Шумахера выставлена на аукцион в следующем месяце

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RM Sotheby's выставил на аукцион автомобиль Формулы-1 Ferrari F1-2003 GA, на котором Михаэль Шумахер одержал пять побед и стал чемпионом Формулы-1 в 2003 году, установив рекорд для автомобиля Формулы-1, продав его более чем за 15 миллионов долларов. В следующем месяце RM Sotheby's представит еще одну часть истории — один из Chassis F1-2000, на котором Шумахер выиграл чемпионат мира среди пилотов и конструкторов для Ferrari.

Хотя Ferrari выиграла чемпионат конструкторов за год до этого, пилот Скудерии не выигрывал трофей пилота с тех пор, как Джоди Шектер в 1979 году. Предстоящий аукцион пройдет с 3 по 12 апреля и будет проводиться параллельно с юбилейной распродажей в Гонконге.

В прошлом команды привозили на каждую гонку один запасной автомобиль для своих ведущих пилотов, и Chassis 198 было запасным автомобилем Шумахера. Шумахеру потребовался автомобиль для второй гонки сезона в Бразилии после схода во время квалификации.

Несмотря на третье место на решетке, он привел Chassis 198 к победе, опередив Мику Хаккинена из McLaren. Три гонки спустя Шумахер вывел тот же автомобиль на свою первую поул-позицию в сезоне на Гран-при Испании. Однако проблемы во время пит-стопов привели к финишу на пятом месте под клетчатым флагом. Двумя гонками позже, в Монако, Шумахер вывел Chassis 198 на поул-позицию, что стало последним случаем, когда немец завоевывал поул для Ferrari в этом княжестве.

В той гонке он сошел с дистанции из-за поломки подвески. Последний выезд автомобиля состоялся три гонки спустя на Гран-при Австрии, где Шумахер занял третье место на стартовой решетке, но на первом круге в него врезался Рикардо Зонта на BAR-Honda, что привело к сходу. Ferrari восстановила машину, но в гонках она больше не участвовала.

Chassis 198 может участвовать в соревнованиях Ferrari Corse Clienti, и нынешний владелец принимал участие в трек-днях в 2017 и 2020 годах. Новый владелец приобретет тщательно ухоженный олдскульный ревун с 3,0-литровым V10 за кабиной, выдающим 770 лошадиных сил и производящим впечатляющий шум.

Лот 101 будет доступен для просмотра с 1 по 6 апреля в Гонконгском выставочном центре.

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