Ford отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей Fusions, Lincoln MKZ из-за утечки тормозного шланга

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Ford Motor отзывает почти 1,3 миллиона седанов Fusion и Lincoln MKZ, произведенных с 2013 по 2018 год. Причина отзыва заключается в том, что передние тормозные шланги в этих автомобилях могут разорваться и привести к утечке тормозной жидкости, тем самым нарушая способность остановить автомобиль и потенциально увеличивая риск аварии.

Ford проинформировал о проблеме Национальную администрацию безопасности дорожного движения и транспорта и заявил, что в случае утечки может загореться сигнальная лампа тормозной жидкости на панели приборов за рулевым колесом.

Для исправления ситуации дилеры бесплатно заменят передние тормозные шланги. Ожидается, что письма с уведомлением владельцам пострадавших автомобилей будут разосланы в середине апреля, а последующее письмо будет отправлено, как только запасные части будут доступны.

Как всегда, безопасность наших клиентов является нашим главным приоритетом. Мы приносим извинения за возможные неудобства и призываем владельцев пострадавших автомобилей обратиться в ближайший официальный дилерский центр Ford для проведения необходимого ремонта.

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