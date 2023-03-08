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27-литровый "зверь" - самый странный, но самый крутой автомобиль, который вы увидите в продаже сегодня

5:11
Авто

В 1972 году самым популярным автомобилем в Великобритании был Ford Cortina. Если мужчина или женщина имели более спортивные намерения, то родственный Capri предлагал купе в стиле Mustang и доступный 2,0-литровый двигатель мощностью 86 лошадиных сил. Представьте себе, как вы мчитесь по трассе M1 на своем новом Capri, думая, что уже немного разогнались, когда мимо проносится это 19-футовое чудовище с ревом V-12. Это было бы все равно, что снова оказаться во время битвы за Британию.

27-литровый "зверь" - самый странный, но самый крутой автомобиль, который вы увидите в продаже сегодня

На самом деле, это было бы в точности как саундтрек битвы за Британию, потому что "Зверь" 1972 года выпуска приводится в движение тем же двигателем Rolls-Royce, который стоял в носу самолета Spitfire. Его создатель, покойный Джон Додд, умер в прошлом году в возрасте 90 лет. Теперь его автомобиль выставлен на аукцион на британском сайте Car & Classic.

Spitfire до сих пор считается одним из самых элегантных истребителей с поршневым двигателем, которые когда-либо поднимались в воздух. Beast — это скорее более домашняя модель, с капотом такой длины, что на него, вероятно, можно посадить Spitfire. Или посадить на него 747-й. Серьезно, у этой штуки нос больше, чем у Сирано де Бержерака.

Под длинным капотом находится двигатель Merlin V-12, построенный компанией Rolls-Royce, версия двигателя с естественным всасыванием, который устанавливался на Spitfire. Первый двигатель в этом автомобиле был взят из танка Centurion, а второй — из учебного самолета. Он имеет потрясающий объем 27 литров и выдает где-то 700-800 лошадиных сил при 2500 оборотах в минуту.

Если вы думаете, что это безумие, пристегните ремни. Впервые "Зверь" появился с коробчатой конструкцией, построенной самым опасным из существ — британцем с сараем. Пол Джеймсон построил несколько единичных автомобилей — однажды он создал еще один автомобиль с двигателем Merlin, кабриолет с шестью колесами, — и он создал "Зверя" на основе военного избыточного двигателя, который он получил практически за стоимость металлолома.

Додд был специалистом по автоматическим коробкам передач и поставил трехскоростное авто с некоторыми деталями Jaguar. Позже он был удивлен, получив звонок от Джеймсона: не хочет ли Додд купить готовое шасси? Додд согласился, и он приступил к изготовлению кузова из стекловолокна.

У готового "Зверя", как утверждалось, был баланс веса 55:45 между передним и задним колесами и отличная управляемость. Это не может быть полной правдой, поскольку длина автомобиля — как у авианосца, а разгруженный Merlin V-12 весит больше, чем два Chevrolet LS V-8. Большая часть информации о "Звере" — это скорее спекуляции, чем спецификации.

Тем не менее, он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, а в 1973 году Королевский автомобильный клуб (RAC) сертифицировал его как способный разгоняться до 183 миль в час. Ferrari 365GTB/4 Daytona того периода была на 10 миль/ч медленнее. Получи, Энцо.

Хотя он смутно напоминал Capri, попавший в несчастный случай с ириской Вилли Вонки, "Зверь" представлял собой солянку из деталей, одна из которых вызвала большой переполох. Это было не лобовое стекло Interceptor или заднее стекло Reilant Scimitar; это было настойчивое желание Додда использовать решетку радиатора Rolls-Royce, увенчанную эмблемой Spirit of Ecstasy. Он рассуждал так: в конце концов, Rolls-Royce создал двигатель Merlin V-12. Руководители Rolls-Royce были не в восторге. Дух экстаза? Скорее, "Дух плохого кислотного трипа".

Ситуация не улучшилась от наглых провокаций Додда. Он с удовольствием звонил в штаб-квартиру Rolls, притворяясь неким состоятельным человеком, который заинтересован в приобретении длинноносого купе, только что проехавшего мимо на большой скорости. Rolls-Royce задействовал адвокатов.

Справка:

Ford Cortina — автомобиль среднего класса, производившийся европейским подразделением Ford Motor Company с 1962 по 1982 год. Производился в пяти поколениях (Mk1; Mk2; Mk3; Mk4; Mk5). Начиная с поколения Мк3 модель являлась британским аналогом западногерманского Ford Taunus. Название Cortina была вдохновлено ​​именем итальянского горнолыжного курорта Кортина.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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