Автоэксперт: идея превращения автомобилей в электрокары в России вызывает только смех

0:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Россияне, планирующие превратить свой подержанный автомобиль в электрокар, путём замены двигателя внутреннего сгорания на электромотор, могут столкнуться с проблемами. Об этом рассказал вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Радио 1.

Он отметил, что автомобили с электродвигателем не любят холод и плохой климат в целом. Тем, у кого нет частного дома с мощной линией электропередач, просто негде будет заряжать авто, так как использовать городские электрозаправки дорого и долго. Также электродвигатель далеко не в каждом автомобиле сможет поместиться.

В российских реалиях эта идея не вызывает ничего, кроме смеха, так как во всей стране всего 20 с небольшим тысяч электромобилей, заключил собеседник издания.