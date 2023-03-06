Россияне, планирующие превратить свой подержанный автомобиль в электрокар, путём замены двигателя внутреннего сгорания на электромотор, могут столкнуться с проблемами. Об этом рассказал вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Радио 1.
Он отметил, что автомобили с электродвигателем не любят холод и плохой климат в целом. Тем, у кого нет частного дома с мощной линией электропередач, просто негде будет заряжать авто, так как использовать городские электрозаправки дорого и долго. Также электродвигатель далеко не в каждом автомобиле сможет поместиться.
В российских реалиях эта идея не вызывает ничего, кроме смеха, так как во всей стране всего 20 с небольшим тысяч электромобилей, заключил собеседник издания.
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