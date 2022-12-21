Эксперт: по цене 2 млн рублей Москва запросто скупит все автомобили "Москвич 3"

Уже сообщалось, что новый российский кроссовер "Москвич 3" в базовой комплектации будет иметь ценник от 1,97 млн рублей.

А о том, не завышена ли цена на отечественное авто, и найдутся ли покупатели, в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

"Сейчас нет дешевых автомобилей. Это первый момент. Поэтому в любом случае, конечно, ценник немаленький, мягко говоря. Но если мы говорим о каком-то более-менее современном автомобиле, то цена в 1,8 млн рублей — 2,4 млн рублей — это, в принципе, где-то среднестатистический показатель. Если мы говорим о "Москвиче", я так понимаю, что речь идет о базовой комплектации. Наверное, будут какие-то дотации. Тем более, как я понимаю, существует заказ на использование этих автомобилей в каршеринге", — отметил аналитик.

По его словам, цены не радуют никого, даже УАЗ "Патриот" стоит от 1,8 миллиона рублей. Поэтому это общерыночная тенденция нашего времени.

Он подчеркивает, что анализ по продажам "Москвича" проводился не на уровне банальной жадности, "что, мол, мы хотим столько". А на уровне того, сколько стоит производство, во сколько обходится машинокомплект и по какой цене сейчас автомобили этого класса можно купить в России. В принципе, ценник на конкурентов приблизительно такой же или чуть-чуть выше, сказал Васильев.

"Поэтому, я думаю, покупатели найдутся. Но еще один момент. Речь идет не о каком-то огромном количестве автомобилей. У нас до Нового года "Москвич" выпускает всего 600 машин. Я думаю, Москва вполне в состоянии эти автомобили потребить. А в следующем году — 40 тысяч, но это не такая большая цифра с учетом постоянных разговоров о том, что у нас то ли есть дефицит автомобилей на рынке, то ли — нет. В общем, посмотрим", — подытожил обозреватель.