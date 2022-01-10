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Автор Ольга Лебедева

Принцип "еду, как хочу" по-новому ударит по кошельку водителей

Авто

В начавшемся году автомобилисты, которые ездят "по собственным правилам" будут вынуждены серьёзно раскошелиться — в КоАП появятся поправки, ужесточающие ответственность тех, кому наплевать на свою и чужую безопасность.

Принцип "еду, как хочу" по-новому ударит по кошельку водителей

Поправки пока не приняты, но это — вопрос времени, утверждает "Российская газета".

За что могут "наказать рублём" водителей

Тонировка и "нечитаемые" номера

  • За сильное — не по ГОСТу — затемнение стёкол авто — штраф три тысячи рублей.
  • За "нечитаемые" номера — пять тысяч.
  • Если "не понял с первого раза" — лишение прав на срок от трёх месяцев.

Перевозка детей

Если ребёнок сидит не в специальном удерживающем кресле — вместо нынешних трёх тысяч заплатить придётся пять.

Если водитель, в салоне авто которого сидит ребёнок, "подшофе" то штраф будет не 30 тысяч, а 50, плюс — лишение прав до 3 лет.

Агрессивная езда

Остановка "где хочу" будет стоит три тысячи рублей (сейчас — тысяча).

"Опасное вождение" — дрифт на дороге, резкое торможение без необходимости, отказ пропустить ТС, у которого есть на это право, "шашки" — предлагается оценивать в три тысячи рублей. Оценивать стиль водителей будут камеры на дорогах.

Превышение скорости

Езда быстрее на 60-80 км/ч, чем предписано знаками:

  • штраф от 2 до 5 тысяч рублей,
  • лишением прав сроком до шести месяцев.

Неподчинение сотрудникам ДПС

Отказ остановиться обойдётся водителю в 40000 рублей штрафа или лишение прав до полутора лет.

Если в течение года водитель трижды грубо нарушит ПДД, то ему светит

  • штраф в 10 — 30 тысяч,
  • лишение прав на полтора года.

За мусор

Выбрасывать мусор из окна машины тоже будет накладно. Если раньше такого пункта в КоАп не было, то теперь штраф

  • от 2 до 3 тысяч рублей для физлиц,
  • 20 — 60 тысяч рублей с конфискацией авто — для ИП,
  • 30 — 100 тысяч рублей с конфискацией машины — для юрлиц.

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Штрафы для водителей зимой
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Игорь Моржаретто
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