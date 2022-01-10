В начавшемся году автомобилисты, которые ездят "по собственным правилам" будут вынуждены серьёзно раскошелиться — в КоАП появятся поправки, ужесточающие ответственность тех, кому наплевать на свою и чужую безопасность.
Поправки пока не приняты, но это — вопрос времени, утверждает "Российская газета".
Если ребёнок сидит не в специальном удерживающем кресле — вместо нынешних трёх тысяч заплатить придётся пять.
Если водитель, в салоне авто которого сидит ребёнок, "подшофе" то штраф будет не 30 тысяч, а 50, плюс — лишение прав до 3 лет.
Остановка "где хочу" будет стоит три тысячи рублей (сейчас — тысяча).
"Опасное вождение" — дрифт на дороге, резкое торможение без необходимости, отказ пропустить ТС, у которого есть на это право, "шашки" — предлагается оценивать в три тысячи рублей. Оценивать стиль водителей будут камеры на дорогах.
Езда быстрее на 60-80 км/ч, чем предписано знаками:
Отказ остановиться обойдётся водителю в 40000 рублей штрафа или лишение прав до полутора лет.
Если в течение года водитель трижды грубо нарушит ПДД, то ему светит
Выбрасывать мусор из окна машины тоже будет накладно. Если раньше такого пункта в КоАп не было, то теперь штраф
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