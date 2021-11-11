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Автоюрист: увеличение штрафов не остановит нарушителей на дорогах

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Штрафы в России перестали быть профилактической мерой, заявил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, комментируя Pravda.Ru предложение Минюста ужесточить штрафы для водителей.

Автоюрист: увеличение штрафов не остановит нарушителей на дорогах

"Как профилактическая мера штраф уже давным-давно не работает… Все водители поняли, что штрафы — это такие же расходы, как расходы на ОСАГО, на бензин, на техосмотр, на ремонт машины, на транспортный налог", — сказал автоюрист.

По его словам, идея очередного ужесточения штрафов выглядит довольно смешно, поскольку сами авторы подобных предложений признают их бесполезность.

"Это давно уже плата за право нарушить, но никак не профилактическая и упреждающая мера", — заявил Травин.

Он отметил, что размеры штрафов уже сейчас оказываются неподъёмными для ряда водителей.

"Сегодня значительное количество штрафов имеет такой запредельный размер, что нарушители уже, к сожалению, просто не в состоянии их оплатить… Поэтому нужно иметь разумные рамки, когда нужно уже просто остановиться в увеличении размеров штрафов", — сказал эксперт.

По его мнению, действенной мерой по борьбе с нарушениями на дорогах было бы поощрение законопослушных водителей со стороны государства, например, снижая размер транспортного налога.

"Потому что устали водители от репрессивных мер, устали", — пояснил Травин.

Ранее стало известно, что Минюст подготовил проект нового Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающий ужесточение штрафов для водителей.

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