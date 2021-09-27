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На российском заводе начнут выпуск электромобилей с запасом хода на 400 км

Авто

На калининградском заводе "Автотор" планируют с 2024 года выпускать автомобили с электрическими и газовыми двигателями. Особенность новых машин — наличие запаса хода на 400 километров.

На российском заводе начнут выпуск электромобилей с запасом хода на 400 км

По словам председателя совета директоров "Автотора" Валерия Горбунова, скорее всего, электромобили будут производить под известными марками Kia, BMW или Hyundai. Разработчики полагают, что стоимость машины не будет превышать 1,5 миллиона рублей, передаёт ТАСС.

"Мы ставим такую предельную планку, но всё будет зависеть от объёма производства и других факторов, включая условия поставки компонентов", — подчеркнул Горбунов.

Также он объяснил, почему автомобиль создаётся не под своим брендом "Автотора". Сотрудничество с другими марками — наиболее перспективный вариант, так как покупатели уже знают эти машины и с большей вероятностью будут их покупать. Кроме того, у Kia, BMW и Hyundai существует налаженная система продвижения продукции.

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Парковочные места для электромобилей
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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