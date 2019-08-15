Самое дорогое авто в России: подробнее о Tesla

Ее называют седаном, но мы отважимся противостоять такому утверждению, ведь Тесла P100D больше смахивает на лифтбек. Ладно, о другом, почему Тесла стоит немереных денег? И не только в России существует такой вопрос, американцы тоже не могут назвать реальных причин такой завышенной стоимости. Так вот, это при том, что в США самая дорога Тесла (это та, что с автопилотом стоимостью 400 тысяч рублей и опционными колесами ценой в 300 тысяч) обойдется почти в 10 миллионов рублей. Что же до России, цена самой дорогой Тесла достигает 16-ти миллионов рублей. Ну и за что же такие деньги? Сейчас разберемся.

762 силы — это уже не новость, этим уже не удивишь и не это причина такой цены, все дело даже не в разгоне до сотни за 2,7 секунды. Нет. Все сложнее. Это будущее, эта тачка — есть будущее. Смотрите сами: детали, которыми снабжена P100D неповторимы, вы не найдете на современном рынке ни одну другую машину с таким же набором, это точно. Можно сказать обратное разве что про подрулевые переключатели, ведь они есть еще в S от компании Mercedes.

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Подключиться к зарядному устройству или заехать в гараж? Не вопрос, вы Тесле не нужны, она все сделает сама. Это самая совершенная в мире система автопилота. Зарядка без вашего участия займет всего 90 секунд, но за это придется заплатить 60-80 долларов, так сказал сам Илон. Дело в том, что остается и обычный вариант бесплатной заправки, но она длится 20 минут, а заряжается всего 50 %. А как насчет невероятных размеров дисплея? Вы можете делать все, что угодно, с его помощью. Это большой сенсорный планшет.

Просто огромный набор опций. И при всем этом техническом изобилии, не забыли создатели о практичности, в том плане, что багажник большой, а еще есть место спереди, там поместится несколько пакетов, но не большой чемодан, к примеру. А как насчет краш-теста? Тоже важно. Система защиты от биологической атаки — слышали такое? И это не задумка авторов боевика, а реальное открытие Маска. Конечно, ДТП все же бывают, первое случилось в 2016 году, машина ехала на автопилоте, водитель погиб. Система не смогла разглядеть светлого цвета автоприцепа, небо было ярким, в общем — торможение не сработало. Это было 7 мая 2016 года.

Первый квартал 2014 года показал, что в мире продали 32 тысячи таких авто. За 2015 год продали примерно 50 тысяч авто, а в период с 2015 по 2016 год в Штатах было куплено 18 тысяч машин, естественно, там этот автомобиль пользуется наибольшей популярностью, да и цена позволяет. Потратили бы 16 миллионов на Теслу?

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Фото превью: luxeofitaly. com.ru