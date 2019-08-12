Tesla расследует обстоятельства взрыва электрокара в Москве

Компания Tesla проведет внутреннее расследование инцидента с электромобилем в Москве, который столкнулся с эвакуатором и взорвался. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на слова главы Moscow Tesla Club Игоря Антарова.

"Мы собрали всю информацию и передали в европейский офис компании Tesla, который ведет внутреннее расследование. Они очень серьезно относятся к таким инцидентам и намерены сделать заключение по результатам расследования", - сказал он.

Напомним, вечером 10 августа электромобиль Tesla, двигавшийся на автопилоте, врезался в стоящий эвакуатор и взорвался. Машина сгорела полностью. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе и водитель электрокара.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания Tesla при сборке новой модели Tesla Model 3 не проводит некоторые регламентные проверки ради того, чтобы уложиться в сроки повышения производства электрокаров. Об этом заявил телеканал CNBC со ссылкой на слова рабочих сборочного предприятия компании.

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