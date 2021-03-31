Научный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд дал совет автовладельцам по смене резины на колесах. По его мнению, это необходимо тем, кто пользуется "железным конем" в дневное время, когда термометр стабильно показывает не ниже пяти градусов.
"А утром температура около нуля и гололедица, поэтому для остальных пока рановато. Надо дождаться середины второй пятидневки (апреля), до этого точно не надо всем менять", — добавил синоптик.
По его наблюдениям, весна не придет быстро, на дорогах опасен гололед. Так, в воскресную ночь ожидаются заморозки до минус пяти градусов.
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