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Вильфанд дал совет, кому следует поменять шины

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Научный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд дал совет автовладельцам по смене резины на колесах. По его мнению, это необходимо тем, кто пользуется "железным конем" в дневное время, когда термометр стабильно показывает не ниже пяти градусов.

"А утром температура около нуля и гололедица, поэтому для остальных пока рановато. Надо дождаться середины второй пятидневки (апреля), до этого точно не надо всем менять", — добавил синоптик.

По его наблюдениям, весна не придет быстро, на дорогах опасен гололед. Так, в воскресную ночь ожидаются заморозки до минус пяти градусов.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Игорь Моржаретто
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