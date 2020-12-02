Сдавать на права в России разрешат с 16 лет

В проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на водительские права МВД прописало допуск граждан с 16 лет.
Для того, чтобы получить документ, дающий право управлять автомобилем, как сообщает ТАСС со ссылкой на проект регламента, понадобится письменное согласие законного представителя несовершеннолетнего (16-18 лет), заверенное нотариусом.
Новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.
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