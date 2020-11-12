Олег Амосов председатель общественного движения "Форум Такси" ответил на вопрос издания "Правда. Ру" как вы относитесь к предложению МВД по поводу разрешить с 17 лет водить автомобиль?

Министерство предложило допускать в присутствии водителя наставника 17-летних россиян за руль авто.

"Я могу абсолютно откровенно сказать, что у меня сын с 16-17 лет с пацанами втихушку где-то, чтобы ГАИ не поймала, вскладчину купили "Оку" и катались. Они мне звонили время от времени, говорили "пап, подъедь, а то я машину сломал". Я знал об этом и не запрещал. Только втихую, чтобы не дай Бог они где-то на окраинах ездили.

Нужно, чтобы была возможность, чтобы я рядом сидел со своим сыном. А я не могу передать без водительского удостоверения другому человеку, я при этом водительское удостоверение потеряю по современным правилам. Я по идее не имею права научить собственного сына ездить на машине. У нас такие правила, идиотизм. И вот эти огрехи надо исправлять", — рассказал Олег Амосов.

"Я считаю, что кому-то дано водить авто, кому-то не дано. Если ему дано, пусть приучается. Если это разрешить? Да, разрешить, чтобы он начал водить при наставнике. Значит, уже обговариваться, что наставник — это человек с определённым опытом вождения. Я считаю, что это нормально. Запретить — будут, наоборот, какие-то лазейки искать", — рассказал председатель общественного движения "Форум Такси" изданию "Правда. Ру".