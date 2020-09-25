Ростех разработал дистанционную систему проверки водителей на трезвость

Пьяное вождение может окончательно уйти в прошлое, если новая российская технология дистанционного тестирования на трезвость получит широкое распространение.

По словам создателей технологии, разработчиков MedPoint24 и NtechLab — входящих в госкорпорацию Ростех, новая система изначально будет ограничена общественным транспортом и коммерческими водителями, которые потребуют одобрения от машины перед включением своих двигателей.

"Устройство будет оснащено технологией распознавания лиц, термометром и алкотестером. Будут доступны две версии приборов стоимостью до 180 тысяч рублей. Предполагается, что алколок время медицинского осмотра вдвое — с пяти минут до двух с половиной", — рассказали в Ростехе.

К слову, подобные системы "блокировки нетрезвого водителя" уже действуют во всем мире, хотя обычно только для граждан, которые ранее были пойманы за рулем в нетрезвом виде, или сотрудников, перевозящих пассажиров. В Австралии, например, виновные в употреблении алкоголя водители обязаны потратить $2200, чтобы установить машину на свой автомобиль.

До появления новых разработок российские автомобилисты практически не имели алколоков — за исключением краткой пробной программы в Татарстане и Иваново в 2010 году, в ходе которой школьные автобусы были оснащены аналогичной системой.

Но вскоре эта практика может стать более распространенной.