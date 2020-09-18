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Водитель Tesla обвиняется в том, что "дремал во время движения"

20-летний канадец был обвинен в опасном вождении за то, что, якобы, вздремнул, когда его самоуправляемый автомобиль Tesla набирал скорость более 150 км/ч.

Водитель Tesla обвиняется в том, что

По данным полиции городка Поноки, штат Эдмонтон, оба передних сиденья были полностью откинуты, а водитель и пассажир, по-видимому, спали, когда машина патрульной службы пыталась догнать автомобиль нарушителей.

"Tesla Model S двигалась со скоростью 140 км/ч, но разогналась до 150 км / ч, когда полицейский включил аварийные огни, а другие машины на дороге посторонились, чтобы не мешать погоне. Никто не смотрел в лобовое стекло, чтобы увидеть, куда едет машина", — сказал сержант полиции Дарри Тернбулл в интервью CBC News.

Он добавил:

"Я работаю в полиции уже более 23 лет, и большинство из них-в правоохранительных органах дорожного движения, и я лишен дара речи. Я никогда, никогда не видел ничего подобного раньше, но, конечно, технологии идут вперёд."

Водитель Tesla предстанет перед судом в декабре. Первоначально ему было предъявлено обвинение в превышении скорости и 24-часовом лишении прав за усталость, но впоследствии переквалифицировано в "опасное вождение".

Как уточняет ВВС, автомобили Tesla в настоящее время работают на автопилоте второго уровня, который требует от водителя оставаться бдительным и готовым действовать, держа руки на руле.

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что он ожидает, что его автомобили будут полностью автономными, с небольшим количеством необходимого участия водителя, к концу года. Однако он добавил, что существует "много мелких проблем", которые необходимо решить с помощью тестирования в реальном мире.

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