На видео засветилась секретная модель "АвтоВАЗа"

"АвтоВАЗ" опубликовал видео с краш-тестами новых автомобилей марки Lada. Внимательные пользователи соцсетей заметили на кадрах очертания секретного авто, которое было накрыто брезентом.

Новая модель, название и характеристики которой ещё не раскрывались, отличается внушительными габаритами. Автолюбители предполагают, что это может быть семиместный минивэн под заводским именем Lada Van. Также высказывается мнение, что под маскировочным покрытием может скрываться кроссовер.