Россияне скупают автодома

В России совершенно неожиданно начался бум на покупку кемперов — домов на колесах.

По данным портала "Авито Авто", спрос на них вырос аж на 29%.

Чем вызван внезапный ажиотаж:

тем, что люди уже не верят в возможность покупки собственного жилья?

тем, что внезапно людей одолела страсть к семейным путешествиям и "перемене мест"?

тем, что имея собственный автодом можно укатить в такую глухомань, где ни один коронавирус не достанет?

Ответов на эти вопросы у дилеров пока нет.

А спрос, по данным производителей, продолжает расти. Причем на самые разные варианты автодомов:

и на те, в которых жилье встроено;

и на прицепы, оборудованные для проживания.

Где больше всего "возлюбили" автодома

Тюмень: за год спрос вырос на 100,5%.

Новосибирск — на 88,7%.

Казань — на 82,1%.

Волгоград — на 79,4%.

Ижевск — на 60,4%.

Парадокс: спрос растет, а цены падают

По данным автоаналитиков, в 10 из 23 мегаполисов, где есть дилерские центры, продающие автодома, стоимость "жилищ на колесах" заметно упала. Например:

в Тюмени — на 50,5%;

в Екатеринбурге — на 45,7%;

в Красноярске — на 40,8%.

Сколько стоит такой "домашний уют"

В среднем стоимость автодома в России в 2019 году составляла 702 тыс. 400 рублей.

При этом его можно было купить и намного дешевле:

в Ульяновске кемпер стоил 222 тыс. рублей;

в Тольятти — 304,7 тыс;

в Барнауле — 315,5 тыс;

в Саратове — 353,3 тыс;

в Ижевске — 367,3 тыс.

Дороже всего автодома стоили

в Москве — 1 700 тыс. рублей;

в Иркутске — 1 млн 269,7 тыс;

в Казани — 1 млн 261,4 тыс.

¹ сравнением цен занимались корреспонденты журнала "За рулем".