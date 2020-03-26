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Источник Правда.Ру

Россияне скупают автодома

Авто

В России совершенно неожиданно начался бум на покупку кемперов — домов на колесах.

По данным портала "Авито Авто", спрос на них вырос аж на 29%.

Чем вызван внезапный ажиотаж:

  • тем, что люди уже не верят в возможность покупки собственного жилья?
  • тем, что внезапно людей одолела страсть к семейным путешествиям и "перемене мест"?
  • тем, что имея собственный автодом можно укатить в такую глухомань, где ни один коронавирус не достанет?

Ответов на эти вопросы у дилеров пока нет.

А спрос, по данным производителей, продолжает расти. Причем на самые разные варианты автодомов:

  • и на те, в которых жилье встроено;
  • и на прицепы, оборудованные для проживания.

Где больше всего "возлюбили" автодома

  • Тюмень: за год спрос вырос на 100,5%.
  • Новосибирск — на 88,7%.
  • Казань — на 82,1%.
  • Волгоград — на 79,4%.
  • Ижевск — на 60,4%.

Парадокс: спрос растет, а цены падают

По данным автоаналитиков, в 10 из 23 мегаполисов, где есть дилерские центры, продающие автодома, стоимость "жилищ на колесах" заметно упала. Например:

  • в Тюмени — на 50,5%;
  • в Екатеринбурге — на 45,7%;
  • в Красноярске — на 40,8%.

Сколько стоит такой "домашний уют"

В среднем стоимость автодома в России в 2019 году составляла 702 тыс. 400 рублей.

При этом его можно было купить и намного дешевле:

  • в Ульяновске кемпер стоил 222 тыс. рублей;
  • в Тольятти — 304,7 тыс;
  • в Барнауле — 315,5 тыс;
  • в Саратове — 353,3 тыс;
  • в Ижевске — 367,3 тыс.

Дороже всего автодома стоили

  • в Москве — 1 700 тыс. рублей;
  • в Иркутске — 1 млн 269,7 тыс;
  • в Казани — 1 млн 261,4 тыс.

¹ сравнением цен занимались корреспонденты журнала "За рулем".

Темы кемпер автодом дом на колесах
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