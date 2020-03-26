Россияне скупают автодома
В России совершенно неожиданно начался бум на покупку кемперов — домов на колесах.
По данным портала "Авито Авто", спрос на них вырос аж на 29%.
Чем вызван внезапный ажиотаж:
- тем, что люди уже не верят в возможность покупки собственного жилья?
- тем, что внезапно людей одолела страсть к семейным путешествиям и "перемене мест"?
- тем, что имея собственный автодом можно укатить в такую глухомань, где ни один коронавирус не достанет?
Ответов на эти вопросы у дилеров пока нет.
А спрос, по данным производителей, продолжает расти. Причем на самые разные варианты автодомов:
- и на те, в которых жилье встроено;
- и на прицепы, оборудованные для проживания.
Где больше всего "возлюбили" автодома
- Тюмень: за год спрос вырос на 100,5%.
- Новосибирск — на 88,7%.
- Казань — на 82,1%.
- Волгоград — на 79,4%.
- Ижевск — на 60,4%.
Парадокс: спрос растет, а цены падают
По данным автоаналитиков, в 10 из 23 мегаполисов, где есть дилерские центры, продающие автодома, стоимость "жилищ на колесах" заметно упала. Например:
- в Тюмени — на 50,5%;
- в Екатеринбурге — на 45,7%;
- в Красноярске — на 40,8%.
Сколько стоит такой "домашний уют"
В среднем стоимость автодома в России в 2019 году составляла 702 тыс. 400 рублей.
При этом его можно было купить и намного дешевле:
- в Ульяновске кемпер стоил 222 тыс. рублей;
- в Тольятти — 304,7 тыс;
- в Барнауле — 315,5 тыс;
- в Саратове — 353,3 тыс;
- в Ижевске — 367,3 тыс.
Дороже всего автодома стоили
- в Москве — 1 700 тыс. рублей;
- в Иркутске — 1 млн 269,7 тыс;
- в Казани — 1 млн 261,4 тыс.
¹ сравнением цен занимались корреспонденты журнала "За рулем".