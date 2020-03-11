Объемы импорта России в январе 2020 года повысились на 2,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составили 16,2 млрд долларов США. Эти данные приводятся на интернет-ресурсе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Причем большая часть импортируемой продукции — 89,6% — была доставлена в Россию из государств дальнего зарубежья. В товарной структуре импорта самая большая доля отводится машинам и оборудованию, на которые пришлось 44,9%.
Отмечается, что на год раньше аналогичный показатель составлял 43,9%.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.