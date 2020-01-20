Россияне смогут резервировать и выкупать красивые автомобильные номера через сайт госуслуг. Эта информация приводится в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством экономики.
Как ожидается, документ вступит в силу 1 января будущего года. В нем отражен "порядок предварительного резервирования" госномера. Выкуп такого номера будет доступен за повышенную госпошлину или через участие в аукционе, алгоритм процедур устанавливают региональные власти.
"Половина поступлений от уплаты госпошлины будет направлять в региональный бюджет", — указывается в материале.
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