Самыми продаваемыми авто в России стали Kia

Доля продаж новых легковых автомобилей от южнокорейских брендов в России по результатам текущего года составила 25% от всего объема рынка. Эти данные приводятся в отчете "Авторынок в цифрах и графиках. Результаты 2019. Прогнозы 2020", составленном экспертами агентства "Автостат".

Следует подчеркнуть, что за минувшие десять лет доля южнокорейских автопроизводителей в РФ увеличилась в два раза. Причем в 2009-м году на долю брендов из Южной Кореи пришлось только 14%. С того времени, кроме таких компаний, как Hyundai, KIA, SsangYong и Daewoo, на отечественном авторынке также появился производитель машин премиум-класса Genesis.

Но наиболее популярной южнокорейской маркой на рынке России остается KIA.

Напомним, за 11 месяцев 2019 года в РФ было продано 207 888 единиц авто марки KIA, что на 0,8% меньше, чем в том же периоде прошлого года.