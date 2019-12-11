Рынок новых грузовых автомобилей в ноябре упал на 11%

После долгой динамики в октябре (+5,3%) рынок новых грузовых машин в России в ноябре показал падение. Так, по сведениям агентства "АВТОСТАТ", объем данного рынка в минувшем месяце составил 7,2 тыс. единиц, что на 11,3% меньше, чем в ноябре прошлого года.

На первой строке рейтинга здесь, как обычно, осталась отечественная марка KAMAZ, на долю которой в ноябре этого года пришлась третья часть от всего объема. Это соответствует 2,4 тыс. машин, что на 3,3% выше результатов сентября прошлого года.

На второй позиции, также, как и ранее, все осталось без изменений — это место досталось GAZ. Его объем рынка значительно меньше, чем у KAMAZ, но растет он быстрее (+8,3% до 780 ед.).

Далее идут два бренда из Швеции — Scania (559 ед.; -32,4%) и Volvo (493 ед.; -23,6%). Кроме них, в топ-5 марок-лидеров грузового сегмента оказался также немецкий MAN (424 ед.; -33,3%).