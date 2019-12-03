КамАЗ тестирует беспилотный грузовик

Представители компании КамАЗ сообщили о начале тестовых заездов беспилотного грузовика КамАЗ-4308. Проект беспилотного грузового транспортного средства получил название "Одиссей". Сейчас он выполняет перевозку кабин с прессово-рамного завода на автомобильный.

Генеральный директор "Ростеха" и председатель совета директоров КамАЗа Сергей Чемезов сообщал, что погрешность навигации у грузовика не превышает пяти сантиметров. Добиться такой навигационной точности удалось благодаря четырем типам датчиков, которые установлены на грузовике: видеокамерам, сонарам, лидарам и радарам.