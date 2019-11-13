Каждая пятая АЗС в России обманывает автовладельцев

Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Как сообщают "Вести", проверки в разных регионах провел Росстандарт. Вот официальная статистика: с начала года специалисты ведомства проинспектировали более 400 АЗС. Нарушения нашли в 20% заправок.

Денис Мантуров выступил перед журналистами, оперируя данными этих проверок.

"Заправься четыре раза и на пятый получи меньше бензина! Такую неофициальную акцию, как выясняется, проводят российские автозаправки", — сказал министр промышленности и торговли.

Между тем сами владельцы автозаправок с обвинениями не согласны. Так, глава Российского топливного союза (в него входят независимые АЗС по всей стране) Евгений Аркуша заявил, что со случаями недолива не сталкивался. Но даже если они происходят, сотрудники АЗС могут быть и не виноваты. По его словам, "проблема в том, что топливо принимается в килограммах, а реализуется в литрах. Не всегда эти методики работают правильно".

В Росстандарте же подчеркивают, что проверки в большинстве случаев проводятся с предварительным уведомлением АЗС, поэтому статистика может быть неточной. То есть, нарушений и недолива бензина, вполне может быть больше.

На составление объективной и максимально точной картины могут повлиять общественные организации, которым ничто не мешает инспектировать автозаправки в режиме "тайного покупателя". Что они, кстати, и делают.

"Если верить общественным организациям — доля "нечистых на руку" АЗС может достигать трех четвертей. Наиболее проблемные регионы — республики Северного Кавказа, Крымский полуостров, Урал и Дальний Восток", — цитируют "Вести" комментарий заместителя руководителя Росстандарта Алексейя Кулешова.

Сейчас за недолив предусмотрена административная ответственность: штраф до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и до 100 тысяч рублей — для юридических.

Денис Мантуров заявил, что уже разработан законопроект о применении оборотных штрафов: то есть сумма взыскания будет зависеть от оборота АЗС. В случае первого нарушения — 1 процент от выручки, но не менее 500 тысяч рублей. При повторном нарушении — уже 3 процента, но не менее 2 миллионов рублей. Суммы солидные. Впрочем, и прибыль АЗС от недолива тоже немалая.

В Росстандарте сообщили также и о росте количества жалоб на автозаправки. В этом году они получили 200 заявлений о недоливе и 350 — о плохом качестве горючего. В 2018 году таких обращений было меньше.

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Фото: postila.ru