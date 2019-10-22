Россияне меняют машины на общественный транспорт

Россияне, у которых есть машины, все чаще начинают пользоваться услугами общественного транспорта.

Потерю интереса к передвижению на собственном авто специалисты связывают с дороговизной эксплуатации транспортного средства.

"Эксплуатация автомобиля стоит недешево — транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например, общественный транспорт или такси", — уверен руководитель исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов.

Представители агентства "Аналитика товарных рынков" заметили возросший интерес к общественному транспорту из-за рекордного падения спроса на бензин в 2019 году.

Слабый интерес к топливу, в свою очередь, специалисты связывают с падением реальных доходов россиян за первое полугодие, а не с высокими ценами на бензин.

Как сообщают "Известия", спрос на бензин в России упал в 2019 году на 1%. За последние десять лет более серьезный спад случался лишь однажды в 2015 году — 1,9%. При этом падение спроса в этом году должно было быть еще более серьезным — к концу июля цифра достигала 1,4%, но положение вещей немного улучшилось в августе.

При этом эксперты считают, что сокращение спроса не приведет к снижению розничных цен. Более того, уточняется, что из-за роста акцизов на 4% топливо и вовсе может подорожать с начала 2020 года.

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