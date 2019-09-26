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С 2015 года доля суррогатного бензина на заправках в России снизилась

Экономика print

Доля суррогатного горючего на российском рынке составляет девять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Росстандарта. Всего за год на АЗС реализуются 65 миллионов тонн бензина и дизельного топлива. 

Нынешний показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом, однако в 2015 году доля контрафакта доходила до 20%. В качестве причин улучшения качества топлива эксперты называют введение оборотных штрафов, а также изменения в налоговом законодательстве.

Специалисты установили, что 81 из 920 российских заправок продают бензин и дизель, не соответствующие стандартам качества. Самое распространенное нарушение - превышение в топливе массовой доли серы.

Напомним, после изменения мировых котировок топлива и повышения акцизов в России был принят закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, предполагающий предоставление крупным нефтяным компаниям льгот в виде обратного акциза на нефтяное сырье.

Темы бензин топливо суррогат заправки росстандарт некачественное топливо
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