С 2015 года доля суррогатного бензина на заправках в России снизилась

Доля суррогатного горючего на российском рынке составляет девять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Росстандарта. Всего за год на АЗС реализуются 65 миллионов тонн бензина и дизельного топлива.

Нынешний показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом, однако в 2015 году доля контрафакта доходила до 20%. В качестве причин улучшения качества топлива эксперты называют введение оборотных штрафов, а также изменения в налоговом законодательстве.

Специалисты установили, что 81 из 920 российских заправок продают бензин и дизель, не соответствующие стандартам качества. Самое распространенное нарушение - превышение в топливе массовой доли серы.

Напомним, после изменения мировых котировок топлива и повышения акцизов в России был принят закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, предполагающий предоставление крупным нефтяным компаниям льгот в виде обратного акциза на нефтяное сырье.