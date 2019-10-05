"Автостат": самым распространенным авто в России является "семерка"

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых распространенных марок автомобилей в России.

Специалисты обработали данные парка зарегистрированных легковушек на 1 июля текущего года, сообщают "РИА Новости".

Лидером рейтинга стал седан Lada 2107. Согласно данным на июль этого года, в стране насчитывается 1,7 миллиона так называемых "семерок".

На втором месте оказалась Lada 2106 — "шестерок" в стране 1,5 миллиона.

Замкнул тройку лидеров с показателем в 1,2 миллиона зарегистрированных автомобилей внедорожник Lada 4×4.

В первую десятку вошли также Lada 2109, Lada 2110, Kia Rio, Lada 2114, Hyundai Solaris, Ford Focus и Lada 2105.

"Автостат" сообщает, что всего 1 июля текущего года в стране числилось порядка 44 миллионов зарегистрированных легковых автомобилей.