Российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн — без визита в отделение ГИБДД.
Такой сервис заработает на сайте госуслуг уже в следующем году, обещает заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.
Напомним, что сегодня для обжалования постановления водителю необходимо приходить лично в отделение ГИБДД. Можно также отправить заявление заказным письмом.
После внедрения новой услуги можно будет не только в онлайн-режиме обратиться в Госавтоинспекцию, но и дистанционно вернуть деньги за неправомерно назначенный и оплаченный штраф.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.