Россияне смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн

Российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн — без визита в отделение ГИБДД.

Такой сервис заработает на сайте госуслуг уже в следующем году, обещает заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.

Напомним, что сегодня для обжалования постановления водителю необходимо приходить лично в отделение ГИБДД. Можно также отправить заявление заказным письмом.

После внедрения новой услуги можно будет не только в онлайн-режиме обратиться в Госавтоинспекцию, но и дистанционно вернуть деньги за неправомерно назначенный и оплаченный штраф.