В России могут значительно изменить правила техосмотра

В России создается новая система техосмотра, что будет привязана к пробегу автомобиля и дорожно-транспортным происшествиям, в которых он побывал.

Так, отмечается, что новая система техосмотра будет проходить по особой, "индивидуальной программе" для каждого автомобиля. При составлении программы будут учитываться основные его характеристики, а также "биография" авто — попадало ли оно в аварии и как часто, каков у него пробег. На основе всего этого сформируется история автомобиля, которая будет признана "хорошей" либо "плохой". Логично, что у дорожно-транспортных средств, чью история подпадает под последнюю характеристику, технический осмотр затянется и будет более тщательным.

У автомобилистов, отметим, будет много времени, чтобы разобраться в ситуации. По словам специалистов, на то, чтобы прийти к такой системе техосмотров, уйдут годы. Необходимо не только создать соответствующие технические условия, но и накопить базу данных автомобилей с их историей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правила техосмотра в России изменятся. Речь тогда, правда, шла не о введении "индивидуальной программы", а о чуть менее значительных изменениях. Так, например, говорилось о необходимости введения электронных диагностических карт, а также вести видеозапись проходящего техосмотра.

Фото: Fotodom.ru

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