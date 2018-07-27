Полет малозаметного F-35 обнаружили на "Флайтрадаре"

Популярный сайт "Flightradar24", на котором в реальном времени можно наблюдать за движением воздушных судов, в течение целого часа транслировал полет истребителя F-35, принадлежащего Израилю. Борт двигался из Неватима, израильской военно-воздушной базы.

Существует несколько теорий, как же получилось так, что полет военного самолета в течение часа можно было наблюдать всем желающим. Некоторые говорят, что все это было подстроено специально. Другие же придерживаются мнения, что это всего лишь ошибка.

Дело в том, что любой военный самолет, как и все гражданские воздушные судна, оснащен специальным передатчиком, позволяющим отслеживать его передвижения. Конечно же, во время военных операций данная система должна быть отключена, чтобы никто не мог отследить судно. Сложно себе представить, что израильские ВВС допустили такую ошибку случайно — именно поэтому многие и придерживаются мнения, что сделано это было преднамеренно. Хотя остается непонятным, какую тогда цель в конечном итоге пытались добиться израильские военные.

F-35 — истребители пятого поколения, произведенные в Соединенных Штатах Америки. Интересно, что одним из плюсов данной модели истребителей считается их малозаметность. Данный самолет производится с 2006 года и находится в эксплуатации не только на родине, но также и в ряде других стран — Великобритании, Австралии, Израиле, Японии, Нидерландах, Италии и Норвегии.

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