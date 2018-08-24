Во время речи Порошенко снова упал солдат

Во время парада ко Дню Независимости Украины, который проходит в Киеве, солдат почетного караула потерял сознание.
Произошел инцидент прямо во время речи действующего президента Украины Петра Порошенко. Внезапно одному из солдат стало плохо, и он упал навзничь.
Отметим, что речь свою украинский президент начал словами из "Марша украинских националистов". Несколько лет назад украинское правительство признало членов Организации украинских националистов (организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации) и Украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины.
То же самое произошло и во время инаугурации Петра Порошенко. Напомним, что нынешний глава Украины пришел к власти в июне 2014 года. Во время торжественной церемонии вхождения Порошенко в должность президента страны 20-летнему парню из почетного президентского полка стало плохо и при падении он чуть не заколол штыком нового украинского президента. Как оказалось позже, у молодого человека имелись серьезные заболевания с почками и сердечно-сосудистой системой. После медицинского обследования его уволили из украинской армии. Тогда средства массовой информации сочли этот инцидент плохим предзнаменованием. И, возможно, были правы.
Фото: president. gov.ua
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