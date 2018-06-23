Из-за чемпионата мира по футболу москвичка лишилась балкона

Неприятный сюрприз ожидал москвичку по возвращению домой. Зайдя в свою столичную квартиру в элитном доме, девушка с ужасом обнаружила, что у нее пропал балкон.

Фото: Fotodom.ru/DP

Еще утром балкон был на месте. Правда, огороженный строительными лесами — к чемпионату мира по футболу ремонтировали фасад здания. А уже вечером исчез и балкон, и строительные леса, и уверенность москвички в реальности происходящего.

Как оказалось, балкон не исчез бесследно. Подрядчик, занимающийся ремонтными работами, объяснил, что его компания просто-напросто не уложилась в сроки. И, чтобы не портить иностранным гостям столицы вид, было принято решение спилить балкон на время.

По словам подрядчика, хозяйке квартиры не стоит переживать — это вполне обычная процедура. Для каких-либо волнений, по его мнению, нет никаких причин: по окончанию чемпионата мира балкон обязательно вернут на место. Единственное, отмечает подрядчик, все это выйдет немного дороже, чем планировалось, но, как известно, красота требует жертв.

Известно, что балкон спилили, а стену покрасили, чтобы ничего не намекало о его присутствии в прошлом.

Хозяйка квартиры, несмотря на увещевания подрядчика, находится в состоянии легкого шока. По ее словам, ее не предупредили, не предоставили никаких документов, не спросили ее разрешения. Она знала, что проводятся ремонтные работы, но рассчитывала, что ее балкон украсит новая плитка, а не то, что он исчезнет вовсе.

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