Очередной самолет Utair загорелся на взлете. Спас пассажир

22 июня в тюменском аэропорту Рощино у самолета АТR-72 авиакомпании "ЮТэйр" во время взлета загорелось левое шасси.

Самолет остановили, пассажиров эвакуировали. По данным очевидцев, борт ЮТ319 должен был следовать по маршруту из Тюмени в Ханты-Мансийск.

Сообщается, что сначала сообщили о технической неполадке и всех высадили. Через час сказали, что все наладилось и уже при взлете заявили, что все хорошо. Возгорание заметил только пассажир, который должен был лететь на этом самолете.

Со своей стороны, в авиакомпании пояснили, что пилот получил информацию о необходимости прекратить взлет и вернуться на место стоянки во время разбега.

Предполагается, что колеса могли задымиться в ходе торможения.В настоящее время технический персонал готовит к вылету другое воздушное судно. Ожидаемый вылет произойдет через 3-4 часа.

Напомним, ранее сообщалось о другом подобном инциденте с лайнером "ЮТэйра". Самолёт, летевший из Краснодара в Москву, едва не упал, потеряв половину высоты и скорости.

Самолет фактически потерял управляемость, уходя на второй круг после первой неудачной попытки посадки. Согласно предварительным данным, при уходе на второй круг при выключенном автопилоте экипаж вместо того, чтобы убрать закрылки, допустил их выпуск на 30 градусов.

В итоге самолет потерял скорость, клюнул носом и стал заваливаться на правый бок. Руководство авиакомпания скрыло инцидент от общественности.

В настоящее время Ространснадзор начал расследование причин. Стоит добавить, что год назад из-за похожего сценария лайнер аналогичного типа упал под Ростовом, а в 2013 году разбился боинг в Казани.

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