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Татарстан: При прыжках с парашютом погибли два спортсмена

Происшествия

В субботу, 19 мая в Мензелинском районе Татарстана проходили групповые парашютные прыжки.  Семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. При раскрытии парашютов два спортсмена столкнулись и потеряли сознание. Спуск произошел на запасном парашюте.


Татарстан: При прыжках с парашютом погибли два спортсмена

"Один мужчина скончался в машине скорой помощи , а второй - в больнице. Следователи изучают видеозаписи групповых прыжков в Татарстане", - сообщается на канале Следственного Комитета  РФ в мессенджере "ТамТам".

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Темы парашют Татарстан происшествия
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