В субботу, 19 мая в Мензелинском районе Татарстана проходили групповые парашютные прыжки. Семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. При раскрытии парашютов два спортсмена столкнулись и потеряли сознание. Спуск произошел на запасном парашюте.
"Один мужчина скончался в машине скорой помощи , а второй - в больнице. Следователи изучают видеозаписи групповых прыжков в Татарстане", - сообщается на канале Следственного Комитета РФ в мессенджере "ТамТам".
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