Татарстан: При прыжках с парашютом погибли два спортсмена

В субботу, 19 мая в Мензелинском районе Татарстана проходили групповые парашютные прыжки. Семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. При раскрытии парашютов два спортсмена столкнулись и потеряли сознание. Спуск произошел на запасном парашюте.



Татарстан: При прыжках с парашютом погибли два спортсмена

"Один мужчина скончался в машине скорой помощи , а второй - в больнице. Следователи изучают видеозаписи групповых прыжков в Татарстане", - сообщается на канале Следственного Комитета РФ в мессенджере "ТамТам".