В Москве мужчину жестоко убили на глазах у внучек: что известно о трагедии

В Москве в парке "Кусково" зарезали мужчину на глазах у внучек

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В московском лесопарке "Кусково" неизвестный мужчина убил человека на глазах у его внучек. На данный момент рассматриваются две версии произошедшего.

Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дети играли в Кусково, бросая камешки в пруд. В это время рядом находился мужчина с собакой, которому не понравилось поведение детей. Он начал кричать на них, и дети побежали к своему дедушке.

58-летний Юрий М. подошел к незнакомцу, чтобы разобраться в ситуации, но тот внезапно ударил его ножом в сердце и убежал в сторону платформы Кусково.

Преступнику на вид около 50 лет, он невысокого роста, седой, с бородой и был одет в камуфляж. Очевидцы также видели с ним женщину. Их разыскивают. Юрию М. оставалось 10 дней до его 59-летия.

Юрий гулял с двумя внучками 10 и 15 лет около Большого Радужного пруда в Кусковском лесопарке. Там на скамейке сидел пьяный мужчина с бутылкой алкоголя. Юрий сделал ему замечание за распитие в общественном месте, и в ответ получил смертельный удар ножом в грудь, сообщает "Царьград".

В настоящее время полиция ведет поиск подозреваемого в убийстве.