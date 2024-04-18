ФСБ провела операцию по изъятию тезнической базы мошенников

ФСБ изъяли сим-боксы и иную технику мошенников

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ФСБ и МВД провели масштабную операцию против мошенников и их технической базы, было изъято 612 sim-боксов, применявшихся для незаконной регистрации аккаунтов и кошельков

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти sim-боксы использовались для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях и электронных кошельках в интересах украинских террористических организаций. Операция проводилась в марте, и в ходе мероприятий задержан житель Санкт-Петербурга, предоставлявший услуги по активации sim-карт в интересах украинских террористических организаций. В отношении задержанного и других фигурантов этого дела решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении ответственности, определяется статья привлечения. Всего по делу проходят 30 человек.

Sim-бокс — устройство для хранения и работы большого числа sim-карт, позволяющее обслуживать до 60 вызовов одновременно и отправлять до 600 сообщений в час. Использование подобных устройств без уведомления профильных ведомств незаконно.