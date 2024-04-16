Не прошло и три года. Мусор с космоса долетел на Землю и пробил крышу дома во Флориде

НАСА: мусор с МКС спустя три года упал прямо на крышу дома во Флориде

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мусор с МКС три года летал в космосе и приземлился на Землю. Упал он, пробив крышу дома во Флориде. Об этом рассказали в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

В марте 2021 года с МКС выбросили в космос грузовой поддон с изношенными батареями, масса которого составляла около 2,6 тысячи килограммов. По идее он полностью должен был сгореть в атмосфере 8 марта 2024 года. Однако, как пишут РИА Новости, часть из изделий пережила вхождение в атмосферу и врезалась в дом в Нейплсе во Флориде.

Оказалось, что до Земли долетела опора для крепления батарей на поддоне, которая весила 7,2 килограмма.