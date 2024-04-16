Адвокат рассказал, поможет ли блогерам погашение долга избежать уголовной ответственности за неуплату налогов

По словам адвоката Сергея Жорина, раскаяние и погашение налоговых долгов не прекращают уголовное преследование, особенно в случаях, когда доходы были получены через "серые схемы". Блогеры и публичные личности могут столкнуться с тюремным сроком даже после погашения долгов.
Частой практикой для ухода от налогов является дробление бизнеса. Это означает создание нескольких компаний или индивидуальных предпринимателей, чтобы избежать налоговых ограничений. Однако, налоговая инспекция проводит проверку за три года, выявляя подобные схемы, сообщает URA.RU.
Дело Дмитрия Портнягина, блогера и предпринимателя, стало примером такой ситуации. Он обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег на сумму 124 миллиона рублей. В настоящее время ему предстоит суд и определение меры пресечения.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.