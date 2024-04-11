Диспетчер всех спас: пилоты "Аэрофлота" по ошибке посадили самолёт на полосу для взлёта

10 апреля в аэропорту Шереметьево произошел инцидент, когда пилоты самолета Airbus А32, принадлежащего авиакомпании "Аэрофлот", ошибочно приземлились на полосу, предназначенную для взлета, вместо той, что была отведена для посадки.
Диспетчер предупредил экипаж о незначительном отклонении от посадочного курса влево. Пилоты подтвердили полученную информацию и сообщили, что наблюдают за правой взлетно-посадочной полосой (06R), на которую и должны были совершить посадку, сообщает Telegram-канал "Baza".
Несмотря на разрешение на посадку на правую полосу, полученное на расстоянии 5 км от входного порога ВПП, самолет продолжил движение с отклонением от курса. Диспетчер осознал, что экипаж собирается приземлиться на центральную полосу, и решил не информировать пилотов об их ошибке. Вместо этого, он принял меры для освобождения обеих полос для возможной посадки самолета.
В итоге благодаря превентивным действиям диспетчера самолет совершил успешную посадку, избежав серьезных последствий.
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