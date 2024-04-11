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Диспетчер всех спас: пилоты "Аэрофлота" по ошибке посадили самолёт на полосу для взлёта

Пилоты "Аэрофлота" по ошибке посадили самолёт на взлётную полосу в Шереметьево

1:05
Происшествия

10 апреля в аэропорту Шереметьево произошел инцидент, когда пилоты самолета Airbus А32, принадлежащего авиакомпании "Аэрофлот", ошибочно приземлились на полосу, предназначенную для взлета, вместо той, что была отведена для посадки.

Пилоты "Аэрофлота" по ошибке посадили самолёт на взлётную полосу в Шереметьево
Фото: commons.wikimedia.org by Sasha Krotov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Диспетчер предупредил экипаж о незначительном отклонении от посадочного курса влево. Пилоты подтвердили полученную информацию и сообщили, что наблюдают за правой взлетно-посадочной полосой (06R), на которую и должны были совершить посадку, сообщает Telegram-канал "Baza".

Несмотря на разрешение на посадку на правую полосу, полученное на расстоянии 5 км от входного порога ВПП, самолет продолжил движение с отклонением от курса. Диспетчер осознал, что экипаж собирается приземлиться на центральную полосу, и решил не информировать пилотов об их ошибке. Вместо этого, он принял меры для освобождения обеих полос для возможной посадки самолета.

В итоге благодаря превентивным действиям диспетчера самолет совершил успешную посадку, избежав серьезных последствий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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