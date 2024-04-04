ТАСС: экспертиза доказала, что стены "Крокус Сити Холла" были сделаны из пожароопасного материала

Стены "Крокус Сити Холла"

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Журналисты ТАСС получили из компетентных источников экспертную оценку материала стен концертного зала в "Крокус Сити Холле". Стены были сделаны из пожароопасного материала.

Фото: Telegram by МЧС России

Теракт 22 марта в "Крокус Сити Холле" состоял из двух преступных действий: расстрела и поджога. Террористы после расстрела людей вылили бензин и зажгли помещение. Огонь распространился стремительно, и на видео заметно, что всё помещение загорелось стремительно, площадь пожара за считанные минуты достигла 13000 м2. Позже по результатам судмедэкспертизы было установлено, что десятки людей из числа 144 погибших погибли в результате пожара и задохнулись от едкого дыма. Огонь уничтожил весь концертный зал.

Многие эксперты сразу заподозрили, что помещение концертного зала было построено и отделано с нарушениями. И экспертиза доказала, что материалы стен были сделаны из горючего и токсичного вещества, что способствовало быстрому распространению пожара.

"Они могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами".

Юридическую оценку этому факту следствию ещё предстоит дать.