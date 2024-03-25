Президент Владимир Путин в ходе совещания с силовиками по вопросу расследования теракта в Красногорске отметил, что сам теракт был совершён радикальными исламистами, однако причастность к этому ИГИЛ* (террористической организации, запрещённой в РФ), на которую указывают западные страны, вызывает сомнения.
Владимир Путин призвал тщательно изучить вопрос о взаимосвязи террористов, совершивших массовое убийство в "Крокус Сити Холле" с киевским режимом и его покровителями.
"Предстоит ответить на вопрос, почему террористы после преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал. Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов, действительно, очень много".
Западные политики и СМИ единогласно утверждают, что теракт в Подмосковье осуществили террористы Хорасанского отделения ИГИЛ*, базирующиеся в Афганистане.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.