Владимир Путин призвал уточнить связь террористов из Красногорска с Украиной

Владимир Путин призвал тщательно исследовать вопрос о связи террористов из Красногорска с Украиной

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Президент Владимир Путин в ходе совещания с силовиками по вопросу расследования теракта в Красногорске отметил, что сам теракт был совершён радикальными исламистами, однако причастность к этому ИГИЛ* (террористической организации, запрещённой в РФ), на которую указывают западные страны, вызывает сомнения.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин призвал тщательно изучить вопрос о взаимосвязи террористов, совершивших массовое убийство в "Крокус Сити Холле" с киевским режимом и его покровителями.

"Предстоит ответить на вопрос, почему террористы после преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал. Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов, действительно, очень много".

Западные политики и СМИ единогласно утверждают, что теракт в Подмосковье осуществили террористы Хорасанского отделения ИГИЛ*, базирующиеся в Афганистане.