Взорвали гранату и ворвались в здание полиции: в Ереване совершено нападение на отдел полиции

В Армении вооруженные люди ворвались в здание одного из отделов полиции в районе Нор-Норк Еревана, сообщает Telegram-канал "Baza", со ссылкой на армянские СМИ.
По предварительным данным, преступники взорвали гранату рядом со зданием, в результате чего ранения получили несколько человек, сообщает Sputnik.
По словам очевидцев, граната взорвана членами "Боевого братства", которые пытались освободить ранее задержанных членов организации.
На данный момент, по сообщению корреспондента Sputnik Armenia, полицейский участок оцеплен бойцами "красных беретов" и спецназом.
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