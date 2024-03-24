Взорвали гранату и ворвались в здание полиции: в Ереване совершено нападение на отдел полиции

Baza: в Ереване вооруженные люди взорвали гранату и ворвались в здание полиции

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Армении вооруженные люди ворвались в здание одного из отделов полиции в районе Нор-Норк Еревана, сообщает Telegram-канал "Baza", со ссылкой на армянские СМИ.

Фото: Wikipedia by Martin St-Amant is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По предварительным данным, преступники взорвали гранату рядом со зданием, в результате чего ранения получили несколько человек, сообщает Sputnik.

По словам очевидцев, граната взорвана членами "Боевого братства", которые пытались освободить ранее задержанных членов организации.

На данный момент, по сообщению корреспондента Sputnik Armenia, полицейский участок оцеплен бойцами "красных беретов" и спецназом.