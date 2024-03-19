13 горняков замурованы в руднике в Амурской области после обвала тысяч кубов горной породы

В Приамурье 13 горняков пропали после обвала на руднике 9000 кубов горной породы

0:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Катастрофы

В Амурской области продолжают разгребать завалы на месте обрушения рудника. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: 28.mchs.gov.ru by ГУ МЧС по Амурской области is licensed under Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная

На месте происшествия пропали 13 горняков, их судьба пока неизвестна. Издание пишет, что на золотой прииск обрушилось 9 тысяч кубов горной породы. Спасатели разобрали пока только 3 тысячи.

Как уточнили в ГУ МЧС по Амурской области, инцидент случился на руднике "Пионер". Из-за ЧП в регионе введён режим ЧС. В ведомстве подтвердили, что заблокированными остаются 13 рабочих. Они находятся на глубине 125 метров.

Глава региона Василий Орлов объявил о мобилизации всех сил для ликвидации последствий аварии. Среди пострадавших, по его словам, нет местных жителей - все рабочие были вахтовиками.

Также Орлов пообещал помощь родственникам горняков. Сейчас с ними связываются местные чиновники. На помощь спасателям едут сотрудники МЧС из других регионов.