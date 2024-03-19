13 горняков замурованы в руднике в Амурской области после обвала тысяч кубов горной породы

В Амурской области продолжают разгребать завалы на месте обрушения рудника. Об этом сообщает РИА "Новости".
На месте происшествия пропали 13 горняков, их судьба пока неизвестна. Издание пишет, что на золотой прииск обрушилось 9 тысяч кубов горной породы. Спасатели разобрали пока только 3 тысячи.
Как уточнили в ГУ МЧС по Амурской области, инцидент случился на руднике "Пионер". Из-за ЧП в регионе введён режим ЧС. В ведомстве подтвердили, что заблокированными остаются 13 рабочих. Они находятся на глубине 125 метров.
Глава региона Василий Орлов объявил о мобилизации всех сил для ликвидации последствий аварии. Среди пострадавших, по его словам, нет местных жителей - все рабочие были вахтовиками.
Также Орлов пообещал помощь родственникам горняков. Сейчас с ними связываются местные чиновники. На помощь спасателям едут сотрудники МЧС из других регионов.
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