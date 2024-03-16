Купила пирожных и забыла 1,4 млн рублей: в Томске полиция нашла пенсионерку, забывшую деньги в магазине кондитерских изделий

Жительница Советского района Томска случайно нашла пакет с большой суммой денег в магазине кондитерских изделий на проспекте Фрунзе. Она немедленно обратилась в полицию и передала найденные деньги.
Полицейские провели расследование, опросили свидетелей и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, что помогло им в течение суток найти владелицу наличных.
Выяснилось, что 65-летняя пенсионерка сняла со своего счёта более 1,4 млн рублей и забыла их в магазине, когда зашла за пирожными, сообщает Tomsk.mk.ru.
Полицейские вернули деньги владелице, которая выразила благодарность как стражам порядка, так и жительнице Томска, которая оказалась неравнодушной и вернула ее сбережения.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.