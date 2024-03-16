Купила пирожных и забыла 1,4 млн рублей: в Томске полиция нашла пенсионерку, забывшую деньги в магазине кондитерских изделий

В Томске пенсионерка забыла 1,4 млн рублей в магазине кондитерских изделий

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Советского района Томска случайно нашла пакет с большой суммой денег в магазине кондитерских изделий на проспекте Фрунзе. Она немедленно обратилась в полицию и передала найденные деньги.

Фото: Openverse by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

Полицейские провели расследование, опросили свидетелей и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, что помогло им в течение суток найти владелицу наличных.

Выяснилось, что 65-летняя пенсионерка сняла со своего счёта более 1,4 млн рублей и забыла их в магазине, когда зашла за пирожными, сообщает Tomsk.mk.ru.

Полицейские вернули деньги владелице, которая выразила благодарность как стражам порядка, так и жительнице Томска, которая оказалась неравнодушной и вернула ее сбережения.